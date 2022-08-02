Инспектор МЧС отправлен под домашний арест по делу о пожаре в московском хостеле

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест Романа Сабельникова – инспектора отдела надзорной деятельности управления столичного МЧС по Южному административному округу, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного дела о пожаре в хостеле, в результате которого погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Сабельникова судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 29 сентября 2022 года", - сообщили в пресс-службе во вторник.

Таким образом суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении Сабельникова под стражу.

Себельникову, как сообщили ранее в столичном Следственном комитете, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

По данным следствия, "старший инспектор, злоупотребляя должностными полномочиями, в июне 2022 года в ходе внеплановой выездной проверки хостела, расположенного по улице Алма-Атинской, исследовав нежилое помещение в многоквартирном жилом доме с массовым пребыванием в нем людей, ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности".

При этом, отметили в СК, Сабельников "путем отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл материалы об административном правонарушении в отношении организации".

В результате, утверждает следствие, 28 июля 2022 года в помещении гостиницы произошло возгорание, а из-за неустранения пожара на первоначальном этапе его появления, информирования спасательных служб с опозданием, невозможности использования необходимых средств пожаротушения и неквалифицированных действий не обученных действовать в таких условиях работников восемь человек погибли, не имея возможности покинуть помещение.

Как сообщалось, в минувшую субботу Пресненский суд до 29 сентября арестовал владельца и генерального директора столичного хостела, где произошел пожар – 55-летнего Рауфа Миронова и 24-летнюю Элеонору Миронову. Им, в свою очередь, вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).