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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Два вертолета МЧС привлечены к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье

В здании обрушилась кровля

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС, сообщили в министерстве.

МоскваПлощадь пожара на подмосковном складе Ozon увеличилась до 35 тыс. кв. мЧитать подробнее

"К месту происшествия вылетели два вертолёта Ка-32", - заявили в ведомстве.

Тушение пожара осложняются конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, отметили в пресс-службе.

"Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - добавили в министерстве.

Тушение пожара продолжается.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Ozon
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