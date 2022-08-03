Два вертолета МЧС привлечены к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье
В здании обрушилась кровля
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС, сообщили в министерстве.
"К месту происшествия вылетели два вертолёта Ка-32", - заявили в ведомстве.
Тушение пожара осложняются конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, отметили в пресс-службе.
"Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - добавили в министерстве.
Тушение пожара продолжается.