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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Мосгоризбирком заявил, что программа "Миллион призов" не является лотереей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Условия участия в программе "Миллион призов" не зависят от волеизъявления избирателей; эта программа не является лотереей или азартной игрой, заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На разного рода ресурсах шли всяческие инсинуации по поводу программы "Миллион призов" (...). В чем традиционно определенные персонажи обвиняют эту программу - якобы подкуп избирателей, якобы организация азартных игр, которая связана с выборами, что формально запрещено законом, - отметил он и заверил: - Эта программа лотереей не является (...). Лотерея и азартная игра всегда основаны на том, что участник приобретает билет или делает ставку. Участие в программе "Миллион призов" является абсолютно бесплатным. Никакого риска и азарта там нет".

"Самое главное, что условия участия в ней (в программе), условия выигрыша никоим образом не зависят от волеизъявления избирателей, от результатов выборов", - добавил Реут.

Программу проводит Московская торгово-промышленная палата.

Ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина было объявлено, что среди участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах муниципальных депутатов в столице разыграют автомобили и призовые баллы. В рамках акции будет разыграно более 600 тысяч призов. В мэрии считают, что программа "позволит поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций и ограничений".

Москва Мосгоризбирком МТТП Дмитрий Реут Миллион призов Сергей Собянин
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