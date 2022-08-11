На выборах в Москве задействуют электронный список избирателей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком утвердил порядок составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в сентябре. На выборах впервые будет использоваться электронный список избирателей.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) избиратели столицы смогут принять участие без предварительной подачи заявления, как это было ранее, а выбрать формат голосования непосредственно в дни голосования 9-11 сентября. Это стало возможным благодаря применению электронного списка избирателей.

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов сообщил, что утвержденный порядок использования списков избирателей позволит облегчить работу участковых комиссий. Электронный список избирателей не отменяет список избирателей на бумажном носителе, добавил он.

По его словам, благодаря использованию электронного списка члены участковых комиссий смогут на избирательном участке перед выдачей избирателю бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал другими способами.

Попов также сообщил, что при использовании электронного списка количество внесенных в список избирателей и количество выданных бюллетеней подсчитывается в автоматическом режиме. Таким образом, ускорится процесс подведения итогов и будет исключен "человеческий фактор" - ошибки при подсчете этих данных.

На избирательных участках будут использоваться устройства распознавания паспортных данных, что позволит ускорить процесс идентификации личности избирателя, а также исключить ошибки при внесении паспортных данных в список. Секретарь МГИК отметил, что изображение паспорта в дальнейшем не сохраняется, "переживать избирателю по этому поводу не нужно".

Помимо этого, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил журналистам, что применение этой технологии позволит уменьшить время ввода итоговых протоколов в ГАС "Выборы" и исключает возможные ошибки при вводе.