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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Мэрия Москвы пообещала призы новичкам онлайн-голосования

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Жители Москвы, которые впервые проголосуют онлайн на предстоящих выборах мэра города и муниципальных депутатов, получат баллы в программе "Миллион призов", сообщает портал мэрии.

"Москвичи, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, получат как минимум тысячу баллов в программе "Миллион призов". Каждый балл равен одному рублю", - говорится в сообщении.

Это решение принято по инициативе партнеров программы.

Наравне с остальными участниками онлайн-голосования москвичи, голосующие онлайн в первый раз, примут участие в розыгрыше призов номиналом одна, три и пять тысяч баллов. Если новые участники онлайн-голосования не окажутся в числе победителей, им все равно предоставят по тысяче призовых баллов.

Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.

С 2020 года программа "Миллион призов" проводилась семь раз, ее участниками стали около 10 млн москвичей.

Москва
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