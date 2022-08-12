"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары с 13 по 15 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Очередная волна жары придет в столичный регион в субботу, в Москве вновь будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

"Местами сильная жара, 30...32°С в дневные часы", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 12:00 13 августа до 12:00 15 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил "Интерфаксу", что жаркая погода из Европы до конца недели придет в Москву и европейскую часть России, но изнуряющих 35 градусов и выше не будет.

"Европейская жара до нас дойдет, но все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли и вводится регулирование", - сказал Вильфанд.

Последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности действовал в Москве с 3 по 7 августа.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что самым жарким днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала тогда температуру 32,8 градуса.