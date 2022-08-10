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Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода из Европы идет на Москву и европейскую часть России, повышение температуры начнется с четверга, но изнуряющих + 35 не будет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Европейская жара до нас дойдет, но все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35-36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли, и вводится регулирование", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Он уточнил, что "очень жаркая погода в Западной Европе связана с хорошо развитым антициклоном, и его влияние медленно, но неуклонно, будет сказываться и в центре европейской России".

"Если в первой половине недели температура была в диапазоне +22...+24 градуса, (...) то уже завтра она будет в диапазоне 24-26 градусов, осадков не ожидается, в пятницу уже 26-28 тепла. И вот такая температура до 30 градусов прогнозируется и в субботу, и в воскресенье", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что прохладную погоду в начале недели определяло влияние северного ветра, а во второй половине определяющим станет влияние солнечной энергии.

"Рассчитывать, что с понедельника (15 августа) можно будет играть на понижение не стоит, в начале следующей недели тоже будет высокая температура около 30 градусов. Казалось бы, август, дело к осени, а нужно настраиваться на летнюю погоду, температура при которой существенно отличается от нормы. Осадков ждать тоже не стоит, будет малооблачно и жарко", - сообщил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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