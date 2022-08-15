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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Причиной ЧП с отравлением семьи в Москве назвали самовольное переустройство вентиляции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате, по предварительным данным, стало причиной отравления семьи в многоквартирном доме на проспект 40 лет Октября, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием", - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2.

"Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших", - уточняется в сообщении.

По информации властей, эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха (окна квартиры были плотно закрыты) привести к отравлению жильцов.

"На данный момент обе пострадавшие выписаны из медицинских учреждений, их состояние удовлетворительное", - добавили в мэрии.

Москва
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