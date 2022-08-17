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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - После информации о запахе гари на юге, юго-западе и западе столицы контроль за состоянием атмосферного воздуха проводится в усиленном режиме, сообщает в среду пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении, "в связи с появлением в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах" управление столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за состоянием атмосферного воздуха. Также организован лабораторный контроль воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в административных округах "на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения", заявили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация остается на контроле столичного Роспотребнадзора.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Роспотребнадзор Москва
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