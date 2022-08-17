В Рязанской области лесные пожары прошли уже 800 га

Природный пожар в Рязанской области Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области общая площадь, пройденная лесным пожаром, выросла до 800 га, сейчас в регионе действует пять очагов возгорания на площади 84,8 га, сообщил в Telegram врио губернатора Павел Малков.

На четырех участках возгорание локализовано, добавил он. Это пожары в Московском военном лесничестве, в части Окского биосферного заповедника и нацпарке "Мещерский".

Наиболее сложной он назвал обстановку в Кудомской лесничестве. Там огонь тушат силы регионального управления МЧС, "Пожлеса", авиатехника минобороны и правительства Москвы.

"Пожар низовой, в настоящее время распространение огня остановлено благодаря минерализованным полосам. Но ситуация может измениться, если усилится ветер. На данный момент угрозы для населенных пунктов нет. Дал поручение вместе с руководством района обеспечить постоянное информирование жителей о любых изменениях обстановки", - отметил врио губернатора.

В среду утром Рослесхоз сообщил о задымлении на юге и юго-востоке Москвы из-за пожара в Рязанской области. На запах гари жаловались жители ряда районов столицы. Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в городе.