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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Аэрацию проводят в Москве каждые два часа из-за смога

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Каждые два часа в Москве проводят аэрацию для уменьшения воздействия смога, накрывшего столицу из-за пожаров в Рязанской и Владимирской областях, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов (Рязанской и Владимирской областей - ИФ), каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", - сообщил Бирюков, которого цитирует в четверг телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра подчеркнул, что для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий Москвы. "На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города. Экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее заместитель главы "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич сообщил журналистам, что возникновение смога в Москве в ночные и утренние часы из-за природных пожаров в Рязанской области может продолжаться в течение двух дней.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Москва
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