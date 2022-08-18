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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Второе утро подряд москвичи жалуются на запах гари, он распространился по всем районам города. Днем ранее "Рослесхоз" и МЧС связали это явление с лесными пожарами в Рязанской области.

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Утром в четверг, как передают корреспонденты "Интерфакса", запах гари и смог отмечаются в районах Печатники, Измайлово, Щукино, Динамо, ряде северных, северо-восточных и центральных районов города. Также ухудшение состояния воздуха фиксируется в районе Северного Речного вокзала и аэропорта Внуково.

По данным с сайта Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается сильная жара, до +31 градуса и до 23 часов 19 августа - высокая пожароопасность 4 класса.

Утром в среду москвичи жаловались на запах и на частички пепла на подоконниках. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе. Мэр столицы Сергей Собянин направил на помощь рязанцам пожарных, спасателей и технику.

Вечером в среду заместитель Собянина Петр Бирюков сообщил, что группировка московских пожарных и техники в Рязанской области будет удвоена. После этого в Рязанской области всего будут задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, и вертолет-разведчик ВК117С-2. Кроме пожарных, в Рязанскую область из Москвы прибыли и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

Также вечером 17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал, что в регионе действовало пять очагов возгорания на площади 84,8 га, а в Клепиковском районе низовой лесной пожар ветром раздуло верховой, и возникла угроза поселку Голованово. Позднее вечером он рассказал, что верховой пожар в районе удалось сбить вниз и что в борьбе с огнем помогает прибывший из Жуковского Ил-76 МЧС России.

Москва Рязанская область Рослесхоз МЧС Павел Малков Голованово Сергей Собянин
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