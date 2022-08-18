Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - После сообщений о запахи гари и смоге в разных районах Москвы жителям города рекомендовано носить средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендуют ограничить физическую активность, пребывание детей на детских площадках и время

прогулок в детских дошкольных учреждениях, регулярно проводить влажную уборку помещений и пить много воды.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. В четверг сообщается о гари и смоге в других районах города.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для помощи в локализации возгораний направлены пожарные и техника.