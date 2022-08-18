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Эксперты отметили резкое снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы к 17:00 четверга сократилась в семь раз по сравнению с ночными и утренними показателями, сообщает "Мосэкомониторинг".

"По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 7 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Экологическая обстановка остается на контроле", - отмечается в телеграм-канале "Мосэкомониторинга".

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Замглавы "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич заявил, что ситуация со смогом не улучшится в ближайшие два дня, однако он ощущается лишь в ночные и утренние часы, так как днем вместе с разогретым воздухом поднимается слишком высоко.

Москва
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