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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Москве состояние воздуха после смога остается в пределах нормы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Превышения вредных веществ в воздухе после жалоб горожан на смог и запах гари не выявлено, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Для оценки возможности причинения вреда здоровью москвичей в четверг, 18 августа, был проведен внеочередной отбор проб атмосферного воздуха во всех административных округах столицы на 56 маршрутных постах мониторинга воздуха для исследований на содержание веществ, говорится в сообщении.

"Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация остается на контроле ведомства. В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. В четверг сообщалось о гари и смоге в других районах города.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.

Москва Роспотребнадзор
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