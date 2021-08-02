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В Москве довели до конца последний долгострой "СУ-155"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Москве ввели в эксплуатацию последний долгострой обанкротившейся "СУ-155" в Северном Чертанове, жильцам 2 августа начали выдавать ключи от квартир, сообщил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Достроенный объект он назвал самым сложным.

Речь идет о трех жилых корпусах ЖК на Балаклавском проспекте. В марте 2021 года их разрешили ввести в эксплуатацию. Там уже завершено благоустройство внутренней территории, подготовлены все разрешительные документы и все три корпуса поставлены на кадастровый учет. В них 683 квартиры. Ввод ЖК в эксплуатацию восстановил права 389 дольщиков.

Первое разрешение на строительство этого ЖК "СУ-155" получило в 2008 году.

"СУ-155" - промышленно-строительная группа компаний с замкнутым производственным циклом, новейшую историю группа вела с 1993 года, строила жилье во многих регионах и до 2015 года была одним из крупнейших застройщиков страны. После изменения законодательства и падения спроса на жилье, она потеряла возможности достраивать дома и выполнять обязательства перед дольщиками. В сентябре 2015 года арбитраж Москвы ввел в отношении группы процедуру наблюдения по иску Банка Москвы, в декабре "СУ-155" попала под санацию банком "Российский капитал", а в апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал АО "СУ-155" банкротом.

Обанкротившийся девелопер через аффилированные ЖСК строил в Москве несколько жилых домов, в том числе по адресам Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8; Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ. По решению Минстроя их достраивала структура "ДОМ.РФ" ООО "РК Строй".

По словам Мутко, дольщикам еще двух объектов "СУ-155" в Звенигороде выплатили компенсации.

Всего в Москве было выявлено шесть "долгостроев" АО "СУ-155".

СУ-155 Виталий Мутко Москва Звенигород

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