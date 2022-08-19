Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к 2024 году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Строительство связки Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" планируется завершить к концу 2023 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это будет участок от Лухмановской улицы до М-12 протяженностью более 14 километров. На нем построят три путепровода, мост и три пешеходных перехода, добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль - Московский скоростной диаметр. Строительство основного участка МСД - СВХ - планируется завершить осенью этого года. Южный участок диаметра - ЮВХ - будет введен в 2023-м.