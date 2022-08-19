Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к 2024 году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Строительство связки Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" планируется завершить к концу 2023 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это будет участок от Лухмановской улицы до М-12 протяженностью более 14 километров. На нем построят три путепровода, мост и три пешеходных перехода, добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль - Московский скоростной диаметр. Строительство основного участка МСД - СВХ - планируется завершить осенью этого года. Южный участок диаметра - ЮВХ - будет введен в 2023-м.

Андрей Бочкарев Москва МСД М-12 ЮВХ СВХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье ограничили посещение лесов до 28 августа из-за риска пожаров

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 12-летней давности

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });