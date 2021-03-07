Строительство новых хордовых магистралей запланировали завершить в 2023 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Новые хордовые магистрали планируется открыть в 2023 году, их протяженность составит 133 км, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", город получит, по сути, новую дорожную сеть.

Собянин отметил, что Северо-западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов, а на Северо-восточной готовы шесть из восьми участков, которые состоят из 75 км дорог, 56 эстакад и 13 пешеходных переходов. Также продолжается строительство участков от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского, где через год планируется запустить движение.

По его словам, идут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. ЮВХ свяжет между собой 22 района Москвы, отметил мэр.

Он сообщил, что уже более чем наполовину завершена Южная рокада, которая станет дублером МКАД и ТТК.

Как отметил Собянин, новые дороги и развязки сэкономят время в пути для миллионов москвичей. Будет разгружен центр города, будут связаны между собой соседние районы.