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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Из Третьяковки в Донской монастырь на два дня перевезут Донскую икону

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Донскую икону Божьей Матери привезут из Третьяковской галереи в Донской монастырь Москвы, где в течение двух дней ей смогут поклониться верующие, сообщила в понедельник столичная епархия.

Принесение святыни состоится по благословению патриарха Кирилла при поддержке Минкультуры РФ и Государственной Третьяковской галереи.

Икона будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября.

1 сентября церковь чтит Донской образ Богородицы. Икона почитается чудотворной.

"Троица" вне музея

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине.

19 июля агентству сообщили в пресс-службе Третьяковки, что сроки возвращения иконы в постоянную экспозицию будут определены после ее детального обследования реставраторами.

Тогда председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил обдумать и описать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Донской монастырь
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