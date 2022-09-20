Госдума прорабатывает вопрос о передаче икон из музеев церкви в безвозмездное пользование

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Зампред думской межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов сообщил о готовящихся поправках в законы, которые позволят безвозмездно передать церкви иконы из музеев.

"Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде РФ и музеях в РФ" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование церкви икон", - сказал журналистам Гаврилов.

Он отметил, что при этом предлагается исходить из следующих условий: "поскольку иконы, находящиеся в музеях, это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства".

Депутат напомнил о недавнем прецеденте, когда икона "Троица" Андрея Рублева впервые после революции была доставлена в Троице-Сергиеву лавру.