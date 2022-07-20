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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил обдумать и описать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Он назвал прецедентом временную передачу иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи.

"Важно понимать, что иконы - это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле. Это часть нашего религиозного мировоззрения. Вместе с тем необходимо проработать механизм постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования в рамках обеспечения условий хранения и безопасности, реставрации святынь. Если потребуется, мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство, - сказал Гаврилов журналистам. - Данные отношения требуют серьезного правового фундамента".

При этом он считает, что действующий закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, позволяет решать подобные вопросы.

По мнению депутата Гаврилова, пребывание иконы в одном из самых важных для православных верующих месте России служит росту авторитета РПЦ и государства, способствует духовному единению народа, "столкнувшегося с духовной и экономической агрессией".

Он также поблагодарил Минкультуры и Третьяковку за решение передать икону в лавру на два дня для поклонения верующих.

17 июля стало известно, что "Троица" впервые после революции 1917 года покинула Третьяковку и в климатической витрине был доставлена в Троице-Сергиеву лавру к торжествам, посвященным 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Ранее против вывоза иконы из музея возражали искусствоведы и реставраторы.

19 июля икона вернулась в Москву. В Третьяковской галереи сообщили, что тщательно обследуют ее состояние после поездки. Точные сроки возвращения "Троицы" в экспозицию в музее назвать не могут.

Андрей Рублев Троице-Сергиева Лавра Третьяковская галерея Госдума Сергей Гаврилов РПЦ Москва
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