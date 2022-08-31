Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 1 по 3 сентября

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о высокой пожароопасности в городе с четверга по субботу.

"В период с 01 по 03 сентября местами в г. Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорится в среду в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жаловались на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.