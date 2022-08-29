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Смог и запах гари вернулись в Москву

Смог и запах гари вернулись в Москву
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Запах гари и смог ощущается в нескольких районах города, передают корреспонденты "Интерфакса" из разных районов Москвы.

Так, в Северо-Западном административном округе ощущается запах гари, смога нет. Корреспондент отмечает благоприятную ситуацию на Ходынке.

Северо-Восточный административный округ жалуется на слабый запах гари.

В Южном административном округе присутствует смог, который установился там с выходных.

На севере города, в районе Аэропорт, присутствует запах гари, меньшей концентрации, чем накануне вечером. Также фиксируется небольшая концентрация смога.

В Восточном административном округе, в районе Новокосино пахнет гарью, смога нет.

В ряде районов центра Москвы фиксируется едва ощутимый запах гари. Тем не менее, корреспондентом отмечается сильный запах в Пресненском районе.

Погодная ситуация в столичном регионе начнет меняться в понедельник во второй половине дня: с 13:00 в Москве и области прогнозируются дожди, а "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности понизится из-за гроз до "желтого", он будет действовать до конца дня.

По расчетам метеорологов, прогнозируемые дожди должны улучшить экологическую ситуацию в столице. Направление ветра пока существенно не изменится, он будет южным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ожидается, что ветер изменится на западный во вторник. Тогда в город перестанет поступать запах гари от пожаров в Рязанской области.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается +27...+29 градусов тепла, переменная облачность, местами пойдут небольшие дожди и грозы.

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

С 22 августа в Рязанской области установлен режим ЧС. К ликвидации природного пожара в регионе привлечены более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. единиц техники

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

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