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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Площадь рязанских пожаров за сутки выросла на 2 тыс. га за счет территории заповедников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Площадь действующих природных пожаров в Рязанской области по состоянию на среду составила 24121 га, за сутки увеличившись на 2 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана.

В настоящее время в регионе действуют пять активных пожаров: два - на землях лесного фонда, здесь огнем пройдено 15790 га (за сутки площадь не изменилась); три - на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский"), пройдено огнем 8331 га (увеличение на 2000 га).

По данным ведомства, самый крупный пожар на землях лесного фонда в настоящее время полностью локализован, прироста пройденной огнем территории нет.

В тоже время разрастается пожар в зоне заповедников, в последние дни среднем прирост идет по 2000 га в сутки.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Окского заповедника, огнем охвачены в основном труднодоступные места, большей частью заболоченные. По словам собеседника агентства, горят лесная подстилка, камыши, кустарники - торфяных пожаров отмечено не было.

Лесные пожары в Рязанской области

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Рязанская область Авиалесоохрана
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