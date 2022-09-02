В Москве водоемную башню XIX века отреставрируют по программе льготной аренды

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Москве частный инвестор заключил с городом договор на 49 лет льготной аренды объекта культурного наследия - водоемной башни XIX века и ее отреставрирует, а затем приспособит под современное использование, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Аукцион на льготную аренду башни прошел в конце мая 2022 года. Реставрация пройдет по программе "1 рубль за квадратный метр в год", после ее завершения инвестор сможет рассчитывать на льготную ставку аренды. Реставрация не должна продолжаться больше двух лет.

Речь идет о памятнике "Водоемная башня на станции "Москва-Товарная " Рязано-Уральской железной дороги". Башня площадью почти 25 кв.м находится в 1-м Павелецком проезде, на участке площадь 47 кв.м. Ее состояние оценивают как неудовлетворительное.

"Водоемная башня на станции "Москва-Товарная" построена в так называемом "кирпичном стиле". (...) Новому арендатору предстоит получить задание на разработку проекта реставрации памятника, обследовать все его особенности, представить в Мосгорнаследие проектную документацию и после этого приступить к долгожданным работам, которые пройдут под контролем специалистов ведомства", - уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Башню планируется разделить на пять зон, в каждой из которых будут установлены выставки, рассказывающие об одном из направлений деятельности компании-победителя торгов. В верхней части сооружения расположится офис представительства.