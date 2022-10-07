Москва поддержит выставку об импортозамещении при реставрации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поддержке проведения выставки, посвященной импортозамещению реставрационных материалов и технологий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Будущая выставка включит следующие тематические блоки: "Импортозамещение в сфере реставрации объектов культурного наследия: технологии и материалы", "Роль инвесторов в сохранении объектов культурного наследия в Москве", "Реставрация памятников архитектуры и создание новых точек притяжения, как ресурс развития внутреннего туризма", "Потенциал развития волонтерства в сфере культурного наследия".

В рамках выставки планируются мастер-классы и соревнования.

Проведение выставки будет способствовать поиску и внедрению в практику реставрационных работ новых материалов и технологий, необходимых для реализации городской программы реставрации, считают в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что за последние 12 лет в столице отреставрировали 1 898 объектов культурного наследия, доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в этот период сократилась с 39% до 4,4%.