Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Москва поддержит выставку об импортозамещении при реставрации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поддержке проведения выставки, посвященной импортозамещению реставрационных материалов и технологий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Будущая выставка включит следующие тематические блоки: "Импортозамещение в сфере реставрации объектов культурного наследия: технологии и материалы", "Роль инвесторов в сохранении объектов культурного наследия в Москве", "Реставрация памятников архитектуры и создание новых точек притяжения, как ресурс развития внутреннего туризма", "Потенциал развития волонтерства в сфере культурного наследия".

В рамках выставки планируются мастер-классы и соревнования.

Проведение выставки будет способствовать поиску и внедрению в практику реставрационных работ новых материалов и технологий, необходимых для реализации городской программы реставрации, считают в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что за последние 12 лет в столице отреставрировали 1 898 объектов культурного наследия, доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в этот период сократилась с 39% до 4,4%.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });