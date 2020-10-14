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Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Около половины - 49% новых торговых центров Москвы, запланированных к вводу в 2020 году, будут открыты не раньше 2021 года, сообщили в международной консалтинговой компании Knight Frank.

Экономический кризис

До конца этого года в Москве будет введено около 480 300 кв. м торговых площадей, отмечают аналитики. На следующий год перенесен ввод около 467 700 кв. м арендуемых торговых площадей.

В Knight Frank напомнили, что в текущем году было заявлено введение около 950 000 кв. м ТЦ в общей сложности, это был бы максимальный показатель за последние пять лет. К открытию были заявлены такие крупные торговые объекты, как ТЦ в ТПУ "Селигерская" площадью 145 000 кв. м, ТРЦ в Мытищах в 144 000 кв. м и ТЦ на месте рынка "Садовод" площадью 50 000 кв. м. Однако по состоянию на конец третьего квартала 2020 года их строительство было приостановлено.

В торговых центрах города, которые работают дольше двух лет, становится все больше вакантных площадей. По данным аналитиков, за третий квартал этого года в ТЦ показатель освободившихся коммерческих площадей вырос на 1,8%. Общий уровень свободных площадей в столичных ТЦ достиг 9,5%, что на 2,9 п.п. больше показателя за третий квартал 2019 года. В торговых центрах, открытых в июле-сентябре 2020 года, вакантность доходит до 50%.

"Мы наблюдаем резкое снижение девелоперской активности на фоне пандемии и экономического кризиса, а также тех ограничительных мер, которые безусловно влияют на бизнес не только ритейлеров, но и собственников торговых центров", - отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

В текущих условиях она не стала давать четкий прогноз по темпам восстановления рынка. Однако если во время второй волны коронавируса в Москве не будут вводить строгие карантинные меры, Knight Frank не будет сильно менять свой прогноз и будет ожидать, что в 2021 году откроются большинство торговых центров, которые были заявлены на 2020 год, но не открылись.

В сентябре аналитики Knight Frank подсчитали, что по всей России из-за пандемии перенесли на 2021 год открытие от 30% до 40% новых торговых центров.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 27 января – 14 октября 2020 годаЭкономический кризис
Knight Frank Москва коронавирус Садовод Мытищи Евгения Хакбердиева

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