Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Москва отметит 875-летие в выходные

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября, сообщает портал столичной мэрии.

В числе главных событий: фестиваль "Москва в движении" с выставкой арт-объектов на Тверской улице, концерты эстрадных исполнителей на Поклонной горе и музыкальный "Движ фест" в "Музеоне".

Свою праздничную программу подготовили столичные библиотеки, музеи, парки, школы искусств и кинотеатры "Москино": всего запланировано более 420 мероприятий.

В 21:00 в столице прогремит праздничный салют. Его запустят с 23 точек, в общей сложности небо озарит свыше 30 тыс. залпов.

В эти выходные Москва отметит 875 лет со своего основания.

Москва Движ фест Музеон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });