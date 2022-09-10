Москва отметит 875-летие в выходные

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября, сообщает портал столичной мэрии.

В числе главных событий: фестиваль "Москва в движении" с выставкой арт-объектов на Тверской улице, концерты эстрадных исполнителей на Поклонной горе и музыкальный "Движ фест" в "Музеоне".

Свою праздничную программу подготовили столичные библиотеки, музеи, парки, школы искусств и кинотеатры "Москино": всего запланировано более 420 мероприятий.

В 21:00 в столице прогремит праздничный салют. Его запустят с 23 точек, в общей сложности небо озарит свыше 30 тыс. залпов.

В эти выходные Москва отметит 875 лет со своего основания.