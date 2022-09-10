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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что случилось этой ночью: суббота, 10 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской области. Один из них ранен, ведется поиск подозреваемых.

- Второй день голосования по выборам различного уровня стартует в регионах России. Самая высокая явка фиксируется в Тамбовской области.

- В Уфе произошел пожар в торговом центре на площади 1500 кв. м. Пожар локализован.

- Минфин США пригрозил последствиями за несоблюдение "потолка" цен на нефть из РФ. Само руководство Минфина надеется на введение ограничений цен на российскую нефть с 5 декабря.

- 2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки. Об этом сообщает ООН.

- Российские военные сообщили о ликвидации в Сирии лидера боевиков. Убит Сирожиддин Мухтаров, лидер запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

- Москва отметит 875-летие в выходные. В мероприятиях по случаю празднования примет участие Владимир Путин.

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