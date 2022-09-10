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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Москвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 сентября примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.

Он посетит оздоровительный комплекс "Лужники", где осмотрит международный Центр самбо и международный Центр бокса. В ходе осмотра инфраструктуры центров Путин поприсутствует на финальной схватке турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" и на открытии международного турнира "Интернациональный кубок Москвы" в рамках Всемирной боксерской лиги.

Строительство нового спортивного комплекса было завершено в 2022 году. Семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра.

Основная архитектурная особенность здания - наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые.

Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.

Далее глава государства планирует посетить ежегодный праздничный концерт в концертном зале "Зарядье" по случаю 875-летия столицы.

Перед началом концерта в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемониях открытия колеса обозрения на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ высотой 140 м станет самым большим подобным аттракционом в Европе.

"Запуск колеса обозрения, которое называется "Солнце Москвы". На ВДНХ. Огромное, уникальное. Вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным они откроют посредством ВКС, будучи в концертном зале "Зарядье", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Благодаря введению в эксплуатацию участка от Дмитровского до Ярославского шоссе откроется сквозное движение по новой городской трассе - Московскому скоростному диаметру - от федеральной трассы М-11 на севере до Косинской развязки на востоке Москвы.

Владимир Путин Дмитрий Песков Лужники
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