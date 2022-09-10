Явка на муниципальных выборах в Москве составила 25,5% на 20:00

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на 20:00 на выборах муниципальных депутатов в Москве явка превысила 25%, сообщил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"25,5% - явка", - сказал Ковалев на брифинге в Москве, уточнив, что это данные на 20:00.

Число участников электронного дистанционного голосования составило 1 444 952 избирателей.

"Традиционно проголосовало, традиционным способом, бумажными бюллетенями - 387 617 избирателей на 20:00", - добавил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Завершен второй день голосования из трех.