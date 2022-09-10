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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Явка на муниципальных выборах в Москве на 15:00 составила 22,5%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на 15:00, явка на муниципальных выборах в Москве превысила 22%, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"22,5% сейчас явка", - сказал он на брифинге в субботу.

Ковалев пояснил, что это явка на три дня.

"На 15 часов мы имеем такие цифры: в традиционной форме проголосовало 321 174", - сказал, в свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, электронных бюллетеней выдано 1 301 076.

Ковалев также сообщил, что штаб занимается рассмотрением 55 инцидентов на избирательных участках.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Москва
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