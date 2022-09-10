Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах в Москве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы.

Как сообщает телеграмм-канал правительства, глава кабмина, как и в прошлом году, воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования.

Выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления проходят в 2022 году в 82 субъектах РФ. В ряде территорий, включая Москву, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках.

Президент РФ Владимир Путин также выбрал для голосования электронную форму, свой голос он отдал часом ранее из своего кабинета.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 53,4 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 53,4 тыс. человек

Памфилова заявила, что DDOS-атак на системы ЦИК РФ с начала голосования не зафиксировано

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Пожар в ТЦ в Уфе локализован на площади 5,4 тыс. кв. м

Нападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской области

Явка на досрочных выборах главы Тамбовской области стала самой высокой в РФ

Контактный зоопарк эвакуировали из горящего торгового комплекса в Уфе

В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку Латынину

Что произошло за день: пятница, 9 сентября

Путин заявил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн

Путин заявил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });