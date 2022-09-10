Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах в Москве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы.

Как сообщает телеграмм-канал правительства, глава кабмина, как и в прошлом году, воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования.

Выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления проходят в 2022 году в 82 субъектах РФ. В ряде территорий, включая Москву, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках.

Президент РФ Владимир Путин также выбрал для голосования электронную форму, свой голос он отдал часом ранее из своего кабинета.