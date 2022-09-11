Общая явка на выборы в Москве на 10:00 составила 27%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - К началу третьего дня муниципальных выборов в столице онлайн и офлайн проголосовали более четверти избирателей, следует из презентации общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

"Общая явка по Москве по данным общественного штаба: 27%", - говорится в презентации, продемонстрированной на брифинге журналистам.

В ней уточняется, что указаны данные на 10:00 11 сентября. Кроме того, по данным на это же время, выдано 1 534 384 бюллетеней, на участках проголосовали 405 459 человек.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.