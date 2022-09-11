Московская система голосования подверглась DDoS-атакам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В ходе третьего дня муниципальных выборов в столице возобновились хакерские атаки на систему голосования, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"У нас, к сожалению, возобновились массированные DDoS-атаки на нашу городскую систему и обзервер, где мы наблюдаем за количеством транзакций", - сказал он на брифинге журналистам в воскресенье.

Ковалев отметил, что система их выдерживает и продолжает работать, выборам это не помешает.

По словам зампреда МГИК Дмитрия Реута, в среднем избиратели на участках тратят 3-4 минуты на голосование, сведений, что на участках есть проблемы с голосованием, не поступало. Внештатных ситуаций за все время выборов не зафиксировано.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.