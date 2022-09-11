Собянин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался системой электронного дистанционного голосования на муниципальных выборах.

"Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Мэр добавил, что введение сервиса дало возможность принять участие в выборах "миллионам москвичей", которые ранее этого не делали.

Участие в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы накануне приняли президент России Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин.

Выборы проходят в столице с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.