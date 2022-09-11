Общая явка на выборы в Москве на 12:00 превысила 28%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - К середине третьего дня муниципальных выборов в столице проголосовали более 28% избирателей, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Дистанционно проголосовали 1 591 315, традиционно - 456 765. Процент - 28,5%", - сказал он на брифинге журналистам.

Реут уточнил, что эти данные - на 12:00 11 сентября.

В свою очередь руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что на данный момент не зафиксировано никаких факторов, которые могли повлиять на выборы. За день в МГИК не отправлено ни одной жалобы.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.