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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

В Москве в 2022 году открылось рекордное количество коворкингов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с начала 2022 года открылось 15 новых коворкингов общей площадью примерно в 104 тысячи кв. м, они предлагают в аренду около 1,4 тысячи рабочих мест, подсчитали в Knight Frank Russia.

"Показатель ввода нового предложения в текущем году уже на треть превысил итоговый показатель 2021 года и все годовые результаты прошлых периодов", - говорится в исследовании компании.

Общий объем существующих гибких пространств на конец августа 2022 года составляет 366 тысяч кв. м, порядка 2% от общего объема московских офисов. Большая часть открытых гибких пространств в 2022 году - это площадки сетевых операторов (98%). До конца года анонсировано открытие еще 15 коворкингов общей площадью более 63 тысяч кв. м, а также 18 пространств объемом около 80 тысяч кв. м в формате BTS.

Ожидается, что до конца года вакантность останется в пределах 25-30%.

Средняя ставка аренды рабочего места в сетевых гибких пространствах столицы по итогам августа составила 39 853 руб./рабочее место/месяц с учетом НДС.

Москва Knight Frank Russia
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