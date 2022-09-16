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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Выручка ресторанов Москвы летом выросла на 20% за счет внутреннего туризма

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве выручка общепита летом 2022 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет притока российских туристов, сообщил на пресс-конференции уполномоченный по правам рестораторов в регионе Сергей Миронов.

"Мы работаем с ФНС, у нас есть программа, в которой мы видим постоянный рост рынка. У нас был небольшой спад в феврале, но потом с марта все опять пошло вверх. Общефедеральные цифры нам это демонстрируют. В 2022 году мы обогнали по выручке 2021 год, 2020 год и доковидный 2019 год. У нас все показатели выше даже с учетом инфляции. В разных регионах разные цифры. В Москве доходы ресторанного бизнеса выросли на 20% за лето", - сказал он.

Предпосылок к падению ресторанного рынка в России и в Москве он не видит.

"Внутренний туризм только усилился. Заканчивается сезон на черноморских курортах и люди поедут в столицу. Мы сейчас в ресторанах фиксируем огромное количество российских туристов, которых мы никогда в жизни и не видели - с севера страны, из Владивостока. И Москва получит этого туриста", - заключил Миронов.

На этой же пресс-конференции он сказал, что не прогнозирует логистических проблем и сложностей с продуктами для ресторанов Москвы. По его словам, возникшие с этим проблемы практически решены.

Москва Сергей Миронов ФНС
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