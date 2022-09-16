Уполномоченный по правам рестораторов в Москве не ждет проблем с доставкой продуктов

В некоторых ресторанах еда подорожала до 30%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ресторанах Москвы не прогнозируется логистических проблем и сложностей с продуктами, возникшие с этим проблемы практически решены, сообщил на пресс-конференции глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

По его словам, сначала проблемы с доставкой продуктов затронули отрасль из-за резкого изменения курса валюты.

"Это достаточно быстро все стабилизировалось. У нас разные продукты, но то, что берут все рестораны, - это овощи и фрукты. Это Иран, Турция. Кроме того, позитивно сказалось, что мы с этим зашли именно в лето, а летом в России мы производим свои продукты. То есть мы своими российскими продуктами все стабилизировали, стабилизировали все цены", - отметил он.

Омбудсмен надеется, что этих мер хватит на поддержание стабильности и осенью.

По его словам, вопреки прогнозам и мнениям, по статистике ресторанный рынок продолжает расти. Оттока посетителей в городе не было, наоборот, весной наблюдался "очень хороший всплеск" посещаемости, а также был хороший спрос и летом.

Миронов связал это с ростом внутреннего туризма и с тем, что летом меньше москвичей уезжало из города. В других курортных городах или культурных центрах также было большое количество посетителей в ресторанах.

Омбудсмен сообщил, что цены в столичных ресторанах поднялись, когда резко изменился курс доллара. По его словам, в некоторых ресторанах цены поднялись от 10% до 30%. Также в ресторанах вырос средний чек.