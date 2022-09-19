Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Туристы потратили в Москве за лето почти 252 млрд рублей

Турпоток из ближайшего зарубежья вырос на 25%, внутренний турпоток - на 22%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом Москву посетили 6,2 млн туристов, это на 20% больше, чем летом 2021 года, они потратили в городе почти 252 миллиарда рублей, сообщила через пресс-службу мэрии заммэра столицы Наталья Сергунина. Бюджет города получил благодаря этому 35,5 миллиарда рублей в виде налогов.

Из 6,2 млн гостей столицы 90% (5,6 млн) составляли россияне, отметила она. По сравнению с летом 2021 года внутренний турпоток увеличился на 22%, по данным мэрии. Чаще всего в Москву приезжали гости из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области), Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

Кроме того, на 25% выросло число путешественников из ближнего зарубежья - летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран.

Сергунина отметила, что в столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Правительство Москвы поддерживает туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет. Предприниматели могли подать заявки на гранты за реализацию таких путевок в июне, июле и августе.

Москва Наталья Сергунина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 м/с

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });