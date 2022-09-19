Туристы потратили в Москве за лето почти 252 млрд рублей

Турпоток из ближайшего зарубежья вырос на 25%, внутренний турпоток - на 22%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минувшим летом Москву посетили 6,2 млн туристов, это на 20% больше, чем летом 2021 года, они потратили в городе почти 252 миллиарда рублей, сообщила через пресс-службу мэрии заммэра столицы Наталья Сергунина. Бюджет города получил благодаря этому 35,5 миллиарда рублей в виде налогов.

Из 6,2 млн гостей столицы 90% (5,6 млн) составляли россияне, отметила она. По сравнению с летом 2021 года внутренний турпоток увеличился на 22%, по данным мэрии. Чаще всего в Москву приезжали гости из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области), Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

Кроме того, на 25% выросло число путешественников из ближнего зарубежья - летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран.

Сергунина отметила, что в столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Правительство Москвы поддерживает туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет. Предприниматели могли подать заявки на гранты за реализацию таких путевок в июне, июле и августе.