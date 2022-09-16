В московском ГИБДД устранили сбой в работе информационных ресурсов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устранили технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя полностью завершены", - сказали журналистам в пресс-службе.

С 14 сентября была приостановлена работа нескольких подразделений столичного ГИБДД из-за технического сбоя. По этой причине не оказывались государственные услуги гражданам, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и выдачей водительских удостоверений.