Несколько подразделений ГИБДД Москвы третий день не предоставляют госуслуги

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Работа нескольких подразделений столичного ГИБДД до сих пор приостановлена из-за технического сбоя, который произошел в работе информационных ресурсов ведомства 14 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются. (...) В большинстве подразделений столичной госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме", - сказали в управлении в пятницу.

По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день восстановлена работа по оказанию государственных услуг в подразделениях ГИБДД по адресам: ул.Лобненская, д 20, ул.Варшавское шоссе, д.170, ул. Нижние поля, д.35, стр.2, Посланников пер, д. 16/20, ул. Пяловская, д.21, ул.Нагатинская, д.27, корп. 2, ул.50 лет Октября, д. 6, к 1, г. Зеленоград ул. Крупской, д.1, ул. Нагатинская, д.2, стр.3, ул.Вагоноремонтная, д. 27, Волховский переулок, д.16/20, стр.3, Хорошевское шоссе, вл.42А, ул. 50 лет Октября, д.6, к.1, ул. Академика Глушко, д.13, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, Пресненская наб., д.2, В.Красносельская, д.3, стр.2, Сходненская ул., д.56, Ленинградское ш., д.16А, стр. 8, Щелковское ш., вл.75, Кировоградская ул.13А, Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 и Новоясеневский проспект, д. 1.