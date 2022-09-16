Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Несколько подразделений ГИБДД Москвы третий день не предоставляют госуслуги

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Работа нескольких подразделений столичного ГИБДД до сих пор приостановлена из-за технического сбоя, который произошел в работе информационных ресурсов ведомства 14 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются. (...) В большинстве подразделений столичной госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме", - сказали в управлении в пятницу.

По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день восстановлена работа по оказанию государственных услуг в подразделениях ГИБДД по адресам: ул.Лобненская, д 20, ул.Варшавское шоссе, д.170, ул. Нижние поля, д.35, стр.2, Посланников пер, д. 16/20, ул. Пяловская, д.21, ул.Нагатинская, д.27, корп. 2, ул.50 лет Октября, д. 6, к 1, г. Зеленоград ул. Крупской, д.1, ул. Нагатинская, д.2, стр.3, ул.Вагоноремонтная, д. 27, Волховский переулок, д.16/20, стр.3, Хорошевское шоссе, вл.42А, ул. 50 лет Октября, д.6, к.1, ул. Академика Глушко, д.13, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, Пресненская наб., д.2, В.Красносельская, д.3, стр.2, Сходненская ул., д.56, Ленинградское ш., д.16А, стр. 8, Щелковское ш., вл.75, Кировоградская ул.13А, Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 и Новоясеневский проспект, д. 1.

ГИБДД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Москва отметит 875-летие в выходные

Москва отметит 875-летие в выходные
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });