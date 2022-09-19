Купить комнату в Москве за год стало дороже на 10%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комнаты в старой Москве подорожали за год на 10%, подсчитали в "Инком-Недвижимости".

"Средняя стоимость комнат в старых границах столицы составляет 4,4 млн рублей (плюс 10% за год), в новой Москве - 3,95 млн рублей (плюс 3,5% за год), в области - 1,44 млн рублей (плюс 37% за год)", - говорится в исследовании компании.

Сейчас в предложении старой Москвы находится 860 лотов (плюс 60% за год), на присоединенных территориях - 20 лотов (плюс 250% за год), в области - 630 лотов (минус 35% за год).

Средняя площадь находящихся в экспозиции Московского региона комнат увеличилась на 5% (до 17 кв. м).

"По нашим наблюдениям, экспозиция комнат сокращается во время высокого спроса на жилье, поскольку главной особенностью сегмента является крайне медленное пополнение предложения новыми объектами. В основном это происходит вследствие разделения на доли жилплощади, которой владеют несколько собственников", - прокомментировал руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

По его словам, чаще всего комнаты приобретают люди, которые в силу изменения жизненных обстоятельств разъезжаются с семьей. Покупатели также переезжают из квартиры в комнату из-за ухудшения финансового положения. Кроме того, комнаты приобретают приезжие из регионов и бывших советских республик, у которых пока нет денег на покупку целой квартиры. В большинстве случаев при росте уровня дохода люди стремятся продать комнату и купить полноценную квартиру.