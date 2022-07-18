Элитные новостройки в Петербурге подорожали за год почти на четверть

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На первичном рынке Петербурга квадратный метр элитного жилья подорожал за год на 22%, показало исследование Knight Frank St. Petersburg.

"Cредневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья составила около 566 тысяч руб./кв. м, что на 22% превышает аналогичный показатель июня 2021 года и на 6% выше показателя декабря 2021 года ", - говорится в исследовании.

Во II квартале средняя цена снизилась на 7% по сравнению с мартом 2022 года. Причиной стала разнонаправленное изменение цен по объектам, но отрицательный показатель был отмечен лишь в нескольких проектах, по которым ранее произошло существенное удорожание, либо в которых не велись продажи.

Так, средняя цена на вторичном рынке элитной недвижимости в ЖК Петербурга, построенных после 2010 года и расположенных в четырех центральных районах города, по итогам I полугодия 2022 года составила 551 тысячу рублей за кв. м. Этот показатель снизился на 4% за год.

Помимо этого, если в конце 2021 года вторичное жилье превышало по цене первичное, то по итогам июня 2022 года средняя цена на вторичном рынке оказалась на 3% ниже средней цены первичного рынка элитного жилья. По мнению экспертов, это обусловлено корректировкой предложения.

Кроме того, объем свободного предложения на первичном рынке "элитки" Петербурга увеличился на 26% по сравнению за год и составил 134,7 тысячи кв. м (1094 квартиры). При этом 82% предложения элитного жилья сконцентрировано на Петроградской стороне и Петровском острове.

По прогнозам аналитиков, до конца 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию четырех объектов жилой площадью около 74 тысяч кв. м. В итоге годовой показатель ввода элитного жилья может стать максимальным за последние пять лет.

"В I полугодии 2022 года мы отметили смещение спроса в сторону готовых элитных новостроек, а также объектов вторичного рынка. Возникшие ограничения на приобретение европейской недвижимости позволили обратить внимание московских и региональных покупателей на Петербург, который своим архитектурным стилем, европейским обликом и эстетикой всегда привлекал не только жителей нашей страны, но и иностранцев. При выборе объекта покупатели уделяют особое внимание качеству и дизайну входной группы, видовым характеристикам квартиры, а также продуманным планировочным решениям с высокими потолками ", - прокомментировала директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg Татьяна Любимова.