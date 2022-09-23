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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

ГУ МВД Москвы оценило численность митинга в поддержку референдумов в 50 тысяч человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве около 50 тысяч человек принимают участие в акции в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.

Об этом "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Акция проходит в центре города.

Как сообщают корреспонденты "Интерфакса", на Манежной площади звучат военно-патриотические композиции, лозунги в поддержку российской армии и присоединения республик Донбасса. В начале мероприятия выступили руководители парламентских фракций. Многие из пришедших на акцию людей держат в руках флаги России, Луганской и Донецкой народных республик и флаги в виде Георгиевской ленты.

В четырех названных регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении их к России.

Хроника 24 февраля – 23 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Москва МВД Манежная площадь
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