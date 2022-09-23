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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

МВД и прокуроры предостерегли москвичей от участия в несогласованных акциях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предостерегла горожан об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях, а столичное ГУ МВД напомнило о недопустимости участия в них.

"В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой протестной акции в центре г. Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласовано", - сообщило надзорное ведомство.

Там напомнили, что за распространение такой информации в интернете, за вовлечение в противоправную деятельность граждан, в том числе несовершеннолетних и за участие в протестах полагается административная или уголовная ответственность.

Нарушителям могут вменить статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях) либо статью 207.3 УК ( распространение фейков об армии), либо статью 212 УК (массовые беспорядки), перечислили в прокуратуре и напомнили, что максимальное наказание за это может составить до 5 лет лишения свободы.

"Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в пресс-релизе. - Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ".

В пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" пообещали, что попытки провести незаконные акции будут пресекаться, а их организаторов и участников привлекут к ответственности.

В полиции призвали граждан "не реагировать на провокационные заявления организаторов несогласованных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей".

Москва Прокуратура Москвы МВД
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