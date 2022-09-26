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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Москвичам пообещали потепление до плюс 19 градусов в выходные

В среду в столице ожидается очередной дождливый день

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Теплая погода без осадков ожидается в Москве в конце недели, температура воздуха поднимется до +14 - +19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметные изменения уже начнутся с четверга. В первой половине для еще облачно и осадки, а затем уже постепенное прекращение осадков и в четверг уже повысится температура до +12 - +14. В пятницу, субботу и воскресенье вполне комфортные дни. С пятницы начнется такое постепенное повышение температуры, будет около +15 градусов, в субботу и воскресенье дальнейшее повышение +14 - +19 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, в пятницу и в выходные существенных осадков не ожидается, хотя в воскресенье при теплой погоде может пройти небольшой дождь. "С бабьим летом трудно, конечно, ассоциировать, потому что облачно, пусть и с прояснениями, а во время бабьего лета должна быть ясная погода", - сказал Вильфанд.

В начале недели, во вторник, существенных осадков не прогнозируется, в среду же в столице будут дожди. "В среду очередной дождливый день. Начиная с утра среды опять дождь, и он будет до ночи и даже первую половину ночи на четверг (...) Усиление ветра до 15 м/с", - сказал Вильфанд.

Температура воздуха в среду также понизится и будет составлять + 9 - +11 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр
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