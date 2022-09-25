До 85% месячной нормы осадков выпало в Москве за 36 часов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в Москве, подтоплений улиц не было, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье

"До 85% месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток", - говорится в сообщении.

Климатическая норма осадков сентября в Москве - 65 мм.

По информации властей, наиболее интенсивные дожди отмечались на востоке (55 мм), в новой Москве (50 мм) и на западе (48 мм). "Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - отмечается в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье и ночь на понедельник в Москве возможны небольшие кратковременные дожди.