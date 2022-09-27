Сильный туман в ближайшее время в Москве не повторится

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшее время не стоит ждать нового сильного тумана, который образовался ночью и рано утром во вторник из-за понижения температуры и отсутствия облаков, сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что к вечеру понедельника после пасмурной погоды начали рассеиваться. В районах Подмосковья, где небо было малооблачным, началось "интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности".

"При отсутствии облаков, земля начинает интенсивно охлаждаться. И интенсивно начинает охлаждаться и приземный слой воздуха", - сказал эксперт, уточнив, что чем ниже температура воздуха, тем меньше влаги может содержаться в воздушной массе, в атмосфере.

"При этом понижение температуры было значительным - до нуля, а в некоторых регионах Московской области даже до отрицательных значений. Сильное понижение температуры привело к тому, что влага начала конденсироваться и вот эта конденсация привела к туману", - сказал Вильфанд.

С появлением солнца температура воздуха повысилась, и туман рассеялся.

В ближайшее время повторения тумана не ожидается.

"Сегодня день малооблачный, а к вечеру будут облака собираться, ночью будет дождь и в среду будет дождливая погода. Поэтому, никаких туманов не прогнозируется", - сказал метеоролог.